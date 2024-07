Ai margini dell'evento Giffoni Film Festival il ministro per lo Sport e i Giovani Andreaha rilasciato delle dichiarazioni relative al movimento del calcio italiano ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.ABODI - “Io penso che i tifosi vogliano una situazione di competitività e questo non c’è dubbio che è accaduto, vedendo i successi delle italiane in Europa come quello dell’Atalanta. Poi ci sono fattori patologici come indebitamento e litigiosità e bisogna recuperare una nazionale visto che siamo usciti in modo non onorevole agli Europei e i tifosi vogliono ancora capire cosa è successo”.