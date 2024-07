Dani Olmo Juve, la situazione

Daniè oggi disponibile per chi desidera acquistare il suo cartellino, utilizzando la clausola rescissoria nel suo contratto. Il Lipsia richiede 60 milioni di euro pagabili in un'unica soluzione. Questa cifra riflette l'alto valore del giocatore dopo le sue eccellenti performance all'Euro 2024, con una valutazione destinata a crescere ulteriormente. Olmo è stato uno degli MVP del torneo, e per un giocatore con le sue qualità, 60 milioni di euro potrebbero essere considerati un investimento vantaggioso per i club di élite europei.Il profilo di Dani Olmo è stato più volte accostato alla Juventus. Al momento, però, Dani Olmo non rientra nei piani della Juventus.