Conferenza Thiago Motta pre Juventus-Stoccarda: a che ora parla

Per laè già vigilia di Champions League; i bianconeri affronteranno domani lo Stoccarda nella terza giornata della competizione europea. Sfida che sarà giocata all'Allianz Stadium.Come di consueto,parlerà in conferenza stampa per presentare il match e lo farà insieme ad un giocatore, come succede nelle partite di Champions League. La conferenza stampa del tecnico è fissata per oggi, lunedì 21 ottobre alle 13:30. Conferenza che si terrà nella sala stampa dentro l'Allianz Stadium.