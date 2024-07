La Juventus sta cercando un esterno e il nome di Galeno è stato accostato diverse volte al club bianconero. Stando alle indiscrezioni di A Bola, quotidiano portoghese, il giocatore avrebbe dato il suo sì a Giuntoli per il trasferimento a Torino e ora bisognerà trattare con il Porto. Galeno ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro ma il club portoghese ha diversi problemi economici e potrebbe dunque accontentarsi di una cifra vicina ai 30 milioni per dare il via libera alla cessione del suo giocatore.