Diciotto anni fa, il 9 settembre 2006, iniziava il percorso della Juventus verso la rinascita. Allo stadio Romeo Neri, i bianconeri allenati da Didier Deschamps esordivano in Serie B contro il Rimini di Leonardo Acori. La formazione della Vecchia Signora, scesa in campo dopo l’estate del terremoto Calciopoli, vedeva Buffon tra i pali, con Birindelli, Kovac, Boumsong e Chiellini in difesa. A centrocampo giocavano Marchionni, Paro, Giannichedda e Nedved, mentre Zalayeta e Del Piero formavano il tandem d'attacco. La partita si concluse con un deludente pareggio: nonostante il vantaggio iniziale di Paro, Ricchiuti pareggiò per il Rimini a un quarto d’ora dalla fine, infliggendo una beffa ulteriore ai bianconeri.