Dodici anni fa, la Juventus scendeva in campo contro il Palermo allo stadio Renzo Barbera, teatro della vittoria decisiva nella rimonta scudetto contro il Milan nella stagione precedente. Quella partita segnò il ritorno in panchina di Antonio Conte, che aveva appena scontato una squalifica di quattro mesi inflitta dal Tnas dopo il procedimento sportivo sul Calcioscommesse. Il rientro del tecnico fu vincente: la Juve superò i rosanero grazie a un gol di Stephan Lichtsteiner nella ripresa, nato da un assist geniale di Mirko Vucinic. Una vittoria importante, con la Juventus che non fallì l’appuntamento in Sicilia.