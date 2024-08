Il 7 agosto di otto anni fa, la Juventus affronta il West Ham in amichevole. L'occasione è di quelle speciali, nonostante l'atmosfera rilassata e non ufficiale. Si tratta, infatti, dell'inaugurazione del Queen Elizabeth Olympic Stadium, la nuova casa degli Hammers a partire da quel giorno. L'impianto usato come Stadio Olimpico in occasione dei Giochi di Londra del 2012 vede la prima vittoria di sempre assegnata proprio ai bianconeri, che vincono per 3-2 grazie ai gol di Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Simone Zaza, cui risponde soltanto in parte la doppietta dell'attaccante idolo dei tifosi di casa, Carroll. Occasione speciale, successo speciale per la Juventus, in un'amichevole estiva che resterà comunque nella storia.