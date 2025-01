Il 2001 dellasi apre con un emozionante 3-3 contro la Fiorentina al Delle Alpi. La partita inizia male per i bianconeri, con i viola subito avanti grazie ai gol di Enrico Chiesa e Nuno Gomes. La Juventus reagisce con Antonio Conte e Filippo Inzaghi, che su rigore riporta il punteggio in parità. È ancora Inzaghi, con una doppietta, a infiammare i tifosi di casa portando la Juventus in vantaggio. Tuttavia, Chiesa firma anche lui una doppietta personale, fissando il risultato finale sul 3-3. Per la Juventus, due punti persi in una stagione che vedrà la Roma trionfare e i viola chiudere al nono posto.