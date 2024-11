Il 5 novembre sembra portare fortuna allain Champions League. Era il 2008 quando, nella quarta giornata, i bianconeri sconfissero il Real Madrid al Bernabeu con un 2-0 firmato Alex, che segnò due volte in 50 minuti battendo l’esperto Casillas. Cinque anni dopo, nel 2013, la Juve incontrò nuovamente i blancos di Ancelotti, portando a casa un prezioso 2-2. Dopo essere andati in svantaggio per i gol di Ronaldo e Bale, Vidal e Llorente riuscirono a pareggiare, regalando una notte memorabile ai tifosi. Il 5 novembre resta una data da festeggiare in casa bianconera.