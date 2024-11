Il gol all'ultimo secondo regala il derby ad Allegri

No, non può essere ricordato come un derby qualunque. Quello del 30 novembre 2014 è stato uno dei match tra Juventus e Torino più emozionanti degli ultimi anni, e ancora oggi è una pagina indelebile della storia recente bianconera. Il vantaggio, il pareggio granata e quel gol di Pirlo che i tifosi della Juve non possono dimenticare.La Juve passa in vantaggio con un rigore didopo 14 minuti. Il Torino, però, reagisce bene segnando un gran gol sul coast to coast di, che dopo più di 70 metri con la palla al piede calcia sul secondo palo e infila Storari. Da lì, una partita serratissima con i tentativi della Juve che vengono bloccati dai granata. Sembra destinata a finire in pareggio quando a pochi secondi dal terminecalcia dal limite dell'area, e il suo destro va in porta direttamente all'angolino. Orsato fischia tre volte, Allegri va direttamente negli spogliatoi: a Torino passa la Juve.