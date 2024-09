Oggi si ricorda l'anniversario della morte di Gaetano, una delle leggende più iconiche dellae del calcio italiano. Deceduto tragicamente il 3 settembre 1989 in un incidente stradale, Scirea è ricordato per la sua eleganza in campo, la sua classe e la sua leadership. Difensore centrale dal talento raro, ha contribuito in maniera determinante ai successi della Juventus, vincendo numerosi trofei e lasciando un’impronta indelebile nella storia del club e della nazionale. Il suo nome rimane sinonimo di sportività e professionalità, e la sua eredità continua a ispirare generazioni di calciatori e tifosi.