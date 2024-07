Il 3 luglio 2001 segna un momento cruciale nella storia della, allora impegnata in una rivoluzione tecnica. Dopo l'acquisto di Lilian Thuram dal Parma, il club decide di puntare su un altro talento emiliano: Gianluigi. Non un semplice portiere, ma il migliore di tutti i tempi secondo molti, Buffon ha indossato la maglia bianconera come una seconda pelle, diventando simbolo di varie stagioni e attraversando sia difficoltà che periodi di dominio assoluto.Quel giorno di luglio, Buffon si presenta a Torino con un look inconfondibile, pronto a diventare il volto della Juventus. Con una cifra record di 105 miliardi di lire, Buffon diventa il portiere più pagato al mondo, un investimento che si rivelerà proficuo.Con 685 presenze, secondo solo ad Alessandro Del Piero, Buffon ha garantito continuità e successo al club, contribuendo a battere numerosi record. La sua storia inizia 23 anni fa, rendendo questo anniversario speciale per una leggenda bianconera.