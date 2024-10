Juventus-Napoli 2-1, il primo gol dell'ex di Higuain

Una partita che negli anni è stata spesso sinonimo di sfida scudetto.è sempre uno scontro che porta con sé tante storie, una rivalità sentita e con tanti precedenti. Uno di questi, tra i più importanti per i bianconeri recentemente, è quello del. All'epoca la Juve viene da 5 scudetti di fila, e ne vincerà ancora quattro, di cui uno proprio con l'allenatore che quella sera sedeva sulla panchina azzurra,La partita era già una delle più importanti per quell'edizione della Serie A. Era l'undicesima giornata e le due squadre erano già in lotta per le prime posizioni. Dopo il vantaggio firmato daal 50', il Napoli pareggia poco dopo con. I partenopei guadagnano fiducia e provano più volte a impensierire, finché non arriva la sentenza dell'ex: ilalla squadra che aveva salutato qualche mese prima. Ed è un gol pesante, perché decide lo scontro. Il primo di tanti gol al Napoli con la maglia della Juve per il Pipita.