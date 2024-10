Il 26 ottobre 1988, la Juventus sfida l'Athletic Bilbao nell'andata dei sedicesimi di finale di Coppa UEFA al Comunale di Torino. La squadra di Dino Zoff mette in scena una prestazione dominante, ipotecando con facilità il passaggio agli ottavi. La goleada inizia con Laudrup, che segna dopo appena 3 minuti di gioco, seguito dalle reti di Galia, Mauro, Altobelli e ancora Laudrup, portando il risultato a un netto 5-1. L’unico gol degli ospiti, siglato da Uralde, non basta a cambiare l’inerzia dell'incontro. Due settimane dopo, la Juventus, nonostante la sconfitta per 3-2 nella partita di ritorno a Bilbao, si qualifica agevolmente agli ottavi, grazie al largo vantaggio ottenuto all'andata.



.