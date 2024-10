Juventus-Real Madrid, come andò a finire il 16 ottobre 2008

Se per alcuni il 16 ottobre 2008 potrebbe non avere un significato particolare, i tifosi bianconeri sicuramente ricorderanno con piacere questa data. A Torino, quel giorno, arrivano, solo per citarne alcuni: i Blancos affrontano la Juventus di Claudio Ranieri allo stadio Olimpico. La serata bianconera, però, prende una svolta decisamente positiva, in una serata da ricordare per tutti i tifosi juventini.La Juventus uscì dalla sfida con una vittoria pesantissima per 2-1. I bianconeri andarono addirittura in vantaggio di due reti,. Il gol dial 66' riaprì la gara, ma gli uomini di Ranieri riuscirono a gestire il vantaggio, portando a casa tre punti fondamentali. E poche settimane dopo si giocò una memorabile partita al Bernabeu, con unache rimarrà per sempre nelle pagine più importanti della storia della Juventus.