Meteora, ma non troppo. Marcelo Alejandro Balmoriha ricoperto un ruolo significativo nella conquista del primo scudetto di uno storico filotto di nove titoli consecutivi per la. Sebbene il suo impatto possa sembrare trascurabile, considerando il rendimento nella sua unica stagione in bianconero (2011-12), la sua importanza è indiscutibile. Il paraguayano ha collezionato 18 presenze, realizzando un solo gol, ma quel gol si è rivelato fondamentale. La rete segnato a Napoli ha permesso alla Juventus di pareggiare 3-3, un risultato cruciale che ha mantenuto viva l'imbattibilità della squadra in un campo dove, in passato, spesso subiva sconfitte.