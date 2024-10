Juventus, Brio nuovo Fan Ambassador

La Juventus ha ufficializzato il ritorno di. L'ex difensore bianconero, con ben 378 presenze in maglia Juve, sarà Juventus Fan Ambassador, come si legge nel comunicato della società. Dodici trofei, tantissime partite e altrettante emozioni: Brio è senza dubbio una delle figure più importanti della storia bianconera.'La passione dei tifosi rappresenta un’ispirazione per la Juventus – ha esordito Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations – e ci spinge ogni giorno a lavorare per migliorarci. Per questo motivo, siamo orgogliosi che Sergio abbia deciso di abbracciare quest’avventura e siamo sicuri che metterà in campo la stessa determinazione con la quale per anni ha difeso questi colori, portandoli a brillare in cima al mondo. Affiancherà i colleghi in questo percorso e, ascoltando le voci dei tifosi bianconeri, ci aiuterà a costruire un’esperienza a 360 gradi, che ci consenta di sviluppare ulteriormente questo importante progetto'.