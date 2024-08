Ha fatto notizia l'esclusione di Federicodalla lista dei convocati della Juventus per l'amichevole contro l'Atletico Madrid. Non cambia dunque la linea del club bianconero su di lui. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025. Il presidente delHüseyinha rivelato le richieste del giocatore ex: “Negli ultimi tempi al Beşiktaş si è parlato molto del nome del giocatore della Juventus Federico Chiesa, e si continua a farlo ancora. È vero che ci prendiamo cura di lui da circa 10 giorni. Nell'ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei precisare che il giocatore ha un'aspettativa di stipendio di 9 milioni € e il club ha un'aspettativa di compenso di trasferimento di 15 milioni € . ​Abbiamo fatto la nostra offerta, ma le aspettative non sono molto razionali e non sembra possibile soddisfarle."