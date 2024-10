Juve, Pogba in campo già a novembre? Le ultime

Da pochi giorniè tornato al centro delle voci di mercato. Il francese potrà infatti tornare in campo in anticipo rispetto a quanto previsto, dopo che il TAS ha ridotto la sua squalifica. La linea della Juventus, però, sembra essere chiara: Pogba probabilmente non giocherà più in bianconero. Si aprono dunque diverse strade per il futuro del centrocampista, e secondo quanto riportato da Calciomercato.com c'è la possibilità di rivederlo in campo anchePogba parteciperà allaa Dubai, prevista per il mese di novembre. Non solo, oltre al francese saranno presenti alcune vecchie glorie del calibro di. Il Dailymail riporta inoltre che ci saranno delle regole speciali per Pogba, secondo le quali potrà giocare 15 minuti per tempo, senza essere ammonito o espulso.