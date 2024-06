Antonio Conte al Napoli: la Juventus non lo hai mai chiamato



Per Giuntoli un solo nome

ormai è tutto fatto e manca solo l'annuncio che legherà il tecnico al club per i prossimi tre anni. Una trattativa che è andata avanti per molto tempo con Aurelio De Laurentiis che già a novembre lo aveva contattato per sostituire Garcia. Nel primo no di Conte e nell'attesa fino a questi ultimi giorni c'è la Juventus.Si,. L'ex allenatore del Chelsea aveva messo come priorità il ritorno a Torino nonostante non avesse ricevuto segnali particolari dal mondo bianconero. Un'intervista rilasciata qualche mese fa in cui aveva ammesso di aver commesso un errore a lasciare la Juventus nel 2014 era stato. Si sono poi susseguite le voci e le dichiarazioni di chi Conte lo conosce bene che andavano tutte nella stessa direzione: "Antonio aspetta la chiamata della Juve...". Una chiamata che però non c'è mai stata.Come vi abbiamo raccontato in questi mesi infattiUna scelta fatta da tempo e che non ha mai avuto ripensamenti. Lo dimostra il fatto che nonostante Motta abbia ricevuto chiamate anche da altre parti, in particolare dal Milan, ormai aveva dato il suo sì al progetto bianconero, che si è mosso sul tecnico prima di tutti gli altri. CProprio come è successo con l'Inter. Questa volta però, ad attenderlo ci sarà un Allianz Stadium pieno, senza restrizioni per il covid. E chissà che accoglienza ci sarà...