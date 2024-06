Juventus, svolta per Koopmeiners: l'intreccio con Huijsen

Huijsen nell'operazione per Koopmeiners

Giorgiosarà costretto a saltare l'europeo con l'Italia dopo la rottura del legamento crociato. Brutte notizie per Luciano Spalletti e per l'Atalanta, che dovrà fare a meno del giocatore per una buona parte della prossima stagione. Il club bergamasco dovrà quindi trovare una soluzione per sostituirlo.Per qualità, età, caratteristiche l’olandese di nascita e spagnolo di passaporto ha tutto per soddisfare le necessità dell’Atalanta: si tratta peraltro di un giocatore che il club nerazzurro ha già cercato, anche in tempi recenti, prima dell’infortunio del centraleriferisce Tuttosport.Si è fatto avanti anche l’ambizioso Newcastle per il difensore, senza dimenticare il Borussia Dortmund che da mesi segue con attenzione la situazione del classe 2005. Thiago Motta farà le sue valutazioni durante il precampionato, se Huijsen non dovesse prima trovare l’accordo per una nuova destinazione. Tra le possibilità c'è appunto anche l'Atalanta e proprio sull'asse Torino-Bergamo è impossibile non pensare aCristiano Giuntoli infatti stava già pensando da tempo di inserire qualche contropartita per abbassare il costo di Koopmeiners, valutato dall'Atalanta 60 milioni di euro. Nel frattempo l’intesa tra il club bianconero e Bart Baving, agente storico di Koopmeiners, è di fatto una pura formalità, solo da sigillare se il resto andrà a incastrarsi:si legge. Ma c’è prima l’ostacolo più alto da scavalcare: trovare l’intesa con la Dea. La riapertura dei discorsi per Huijsen considerando le necessità dell’Atalanta dopo l’infortunio di Scalvini, può servire a dare una svolta anche all’affare Koopmeiners.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.