Juventus, come acquistare Francisco Conceicao?

ha detto Andrea Cambiaso parlando di Francisco. L'esterno arrivato in bianconero in estate dal porto con la formula del prestito secco per una stagione. Il giocatore però alla Continassa ha stupito tutti, anche coloro che pensavano fosse un diamante grezzo, convincendoli che è già pronto ora.La risposta è certa: a suon di prestazioni. Ha già contribuito ad un goal ogni 116 minuti di gioco, quindi quasi uno a partita. Al punto che il direttore Cristiano Giuntoli vorrebbe assicurarsi il giocatore.Giuntoli gode di ottimi rapporti con l'agente di Conceicao Jorge Mendes e quindi la Juventus si sarebbe garantita una corsia preferenziale che la terrebbe al riparto da eventuali assalti di altre big europee. Il suo cartellino dovrebbe costare a Madama 30 milioni, a cui si aggiungono i 7 versati per il prestito di questa stagione. Attenzione però che chi ha fatto il trasferimento inverso andando al Porto è Tiago Djalo. Il giocatore dopo un avvio in sordina ora sta conquistando una maglia da titolare con frequenza. Quindi il club portoghese potrebbe decidere di tenerlo, riducendo ulteriormente il costo del cartellino del figlio d'arte di cui la Juventus non ha intenzione di privarsi.





