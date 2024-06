Rabiot, le ultime sul rinnovo con la Juventus

La 'reazione' del club

ci sono alcuni casi spinosi che cambieranno le prospettive sul mercato e incideranno sia a livello economico che tecnico. Tra questi, ci sono le situazioni che riguardanoI due guadagnano a lordo 13 milioni a testa; questo sarebbe il risparmio della Juve (a cui si aggiungerebbe la cifra del cartellino). Guadagna qualcosa in più invecealtro giocatore che "sposta" sia economicamente che calcisticamente. E sul francese ci sono novità riportate dal Corriere dello Sport.Rabiot guadagna 14 milioni lordi ogni anno (e).e parla di altre proposte dall'Inghilterra decisamente più remunerative.non sembra gradire questo gioco al rialzo e potrebbe anche decidere di abbandonare una volta per tutte il tavolo della trattativa. Considerando anche le situazioni di Chiesa e Szczesny, riferisce il CorSport, in molti, alla Continassa, cominciano a chiedersi se perderli non sia più redditizio che trattenerli.