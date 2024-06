Futuro Allegri, Arabia e l'ipotesi Lazio



Una risoluzione consensuale, quella tra la Juventus e Allegri, che appiana i contrasti e le tensioni degli ultimi giorni dopo che il club aveva deciso, esonerato Allegri per motivi disciplinari il 17 maggio, due giorni dopo la finale di Coppa Italia, e non aver trovato un accordo consensuale, di notificargli sabato il licenziamento per giusta causa scatenando, legato ai colori bianconeri ancora per un’altra stagione, fino al 2025.

Con una risoluzione consensuale, scrive Tuttosport, la società risparmia almeno un paio di milioni (utili per pagare parte dell’ingaggio di Thiago Motta) rispetto ai 7 netti che avrebbe dovuto versare all’allenatore esonerato, da parte sua Allegri viene liquidato a una cifra inferiore rispetto al suo stipendio, ma è libero di accasarsi sulla panchina di un altro club. E proprio l’accelerazione fa pensare che qualcosa si stia muovendo: al di là delle sirene arabe, si fa strada l’ipotesi Lazio, nel caso in cui non dovesse continuare con Tudor in panchina.



Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.