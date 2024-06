Un lavoro "alla Lobotka" con la casacca azzurra

Similitudini con Thiago Motta

Nicolòè tornato a calcare il rettangolo verde di gioco dopo la squalifica di sette mesi per calcioscommesse., l'exnon ha perso quel tocco palla e quell'invettiva che nella passata stagione l'avevano trasformato in un titolare per laha deciso di includerlo nei 26 che andranno in Germania, il CT azzurro ha grande stima e fiducia nei confronti del bianconero. E anchesembra intenzionato a puntarci. La radice comune? Il ruolo diche andrà ad occupare il giocatore, anche se potrebbero esserci delle differenze.Lucianocon ilaveva proposto una squadra aggressiva che però non poteva fare a meno di un vertice basso che fungesse da regista., grande invenzione dell'attuale CT dell'Italia. Visione di gioco e lettura nei movimenti senza palla, qualità che lo stessoha nel suo repertorio.Alscendeva a prendere la palla tra i difensori e poi smistava la sfera o sulle corsie laterali oppure sulla mezzala che arretrava. Viene dunque facile pensare chericoprirà lo stesso ruolo di Lobotka, con il giocatore pronto a rifinire la palla su terzini, esterni o magari cercando la fisicità della punta. In una intervista rilasciata a IlBianconero, Davide Bianchessi (primo allenatore di Fagioli) si era espresso positivamente sul ruolo da regista per Fagioli, collegandolo al discorso della grande visione di gioco del giocatore.Dalla prossima stagione sulla panchina bianconera siederà. L'ex tecnico di Genoa e Spezia è intenzionato a puntare su Fagioli per il centrocampo bianconero, anche qui nel ruolo di regista. Nell'idea diandrebbe a ricoprire il ruolo di Locatelli, che tornerebbe così a fare la mezzala.. Qualità nel gestire la sfera, ma anche nel creare la superiorità.era statico in mezzo al campo),potrebbe avere più libertà di interpretazione conallenatore. Un regista più libero di alzare il proprio raggio d'azione, dettando magari i tempi all'interno della metà campo avversaria, vedasi la proiezione offensiva contro il, culminata con la traversa.