Juventus, quali pretendenti per Dusan Vlahovic

La Juventus è al lavoro per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic che scadrà nel 2025, tuttavia, non vanno escluse le sirene di mercato che circondano il centravanti serbo della Vecchia Signora.Il Manchester United, stando a quanto riferisce dall'Inghiterra Football Insider, avrebbe messo nella propria short List di preferenze per rinforzare l'attacco proprio il bomber serbo della Juventus. Il valore di mercato del classe 2000 della Juventus è elevato, la squadra bianconera lo ha pagato circa 70 milioni dalla Fiorentina.