GOAL: Austria 0-2 Turkey!



DEMIRAL GRABS HIS SECOND OF THE GAME! pic.twitter.com/x6xT1OB46Y — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) July 2, 2024

Clamoroso alla Red Bull Arena di Lipsia. La Turchia conduce sull'Austria per 2-0. La seconda rete però porta ancora una volta la firma di Merih Demiral, stasera in versione attaccante. L'ex bianconero, che aveva già segnato il gol del vantaggio turco dopo appena un giro di lancette, sugli sviluppi di un corner battuto perfettamente da Arda Guler, anticipa Danso e insacca con un grandissimo colpo di testa il secondo gol della Turchia. E pensare che ad Euro2020 fu protagonista in negativo nella gara inaugurale contro l'Italia, in quanto autore di un autogol che aprì la sfida.