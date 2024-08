Juventus, le ultime su Teun Koopmeiners

La trattativa è sul rettilineo, quella per vedere Teunalla Juventus, ma non sul rettilineo finale. Non è facile, anche se da maggio il centrocampista olandese classe 1998 dell'Atalanta ha un, sponda bianconera. Juventus che già aveva provato a prendere Teun nel mercato di gennaio, salvo poi concludere con un niente di fatto. Le parole di questa mattina di Gian Piero Gasperini all'Eco di Bergamo hanno certamente scatenato tutti i tifosi della società bergamasca (le dichiarazioni).L'Atalanta continua a chiederela Juventus ne offre meno ma si continua a trattare. La Juventus potrebbe investirne 50 fissi più bonus più o meno semplici. Dopo questa presa di posizione però sembra proprio che Koop non possa rimanere all'Atalanta. Tutto quello che vi siete persi sulla trattativa nel video qui sotto