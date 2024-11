Zirkzee Juve, lo scenario possibile per l'attaccante

Non è mai sbocciata davvero l'avventura al Manchester United di. L'ex attaccante del Bologna non è mai riuscito a trovare la sua dimensione in Inghilterra, come dimostrano anche i numeri. Per il classe 2001 fin qui appena 15 presenze e un solo gol: troppo poco per i Red Devils, che hanno speso. Secondo calciomercato.com, l'exstarebbe valutando di lasciare il club già a gennaio, e non è esclusoDopo una grande stagione a Bologna, Zirkzee non sta di certo vivendo il suo miglior momento a. Come riporta il Sun, infatti, il classe 2001 avrebbe già pensato all'addio a gennaio. Sullo sfondo potrebbe esserci, che potrebbe essere interessata a un profilo come il suo per il reparto offensivo.





