Lanon perde di vista il talentuoso Joshua, attaccante olandese che milita attualmente nel Manchester United, ma che continua a trovarsi in una situazione complicata, con pochissimo spazio in campo e spesso relegato in panchina. Nonostante l’impegno nel club inglese, il giovane ex Bologna non ha ancora trovato una posizione stabile nell’undici titolare, situazione che potrebbe aprire a scenari interessanti sul mercato.Il futuro di Zirkzee a Manchester United è in bilico, e molto dipenderà dal contratto che sarà discusso tra la dirigenza dei Red Devils e l'agente dell'attaccante, Kia Joorabchian. In questi prossimi giorni si prevede un incontro importante che chiarirà la posizione del giocatore, con la possibilità che venga presa in considerazione una sua partenza. Un trasferimento in prestito o addirittura una cessione definitiva potrebbero diventare realtà, e la Juventus è pronta a muoversi in caso di disponibilità a lasciare partire l’attaccante. L’idea di regalare a Thiago Motta il suo ex pupillo, visto il rapporto consolidato tra i due, è un’opportunità che Giuntoli sta valutando con attenzione.