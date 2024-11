Zirkzee prima scelta

Sembra ormai assodato che tra le zone di campo che laè chiamata a rinforzare c'è ovviamente il reparto d'attacco a disposizione di. Tra assenze - Nico Gonzalez e Milik su tutti - e un Vlahovic dal rendimento decisamente altalenante, il club bianconero continua a vagliare diversi profili che potrebbero andare a rinforzare il pacchetto avanzato della formazione bianconera.La complicatissima esperienza di Zirkzee al Manchester United - impiegato solamente per 20 minuti dal nuovo allenatore Amorim - ha fatto drizzare le antenne degli uomini di mercato bianconeri che, in realtà, il fronte non hanno mai smesso di monitorarlo. Con i Red Devils, l'olandese ha giocato appena 721 minuti segnando solamente un goal e il suo percorso di inserimento in Inghilterra si sta rivelando davvero complesso. Musica per le orecchie di Cristiano Giuntoli che - spalleggiato proprio dall'allenatore che con cui l'ex Bayern si è consacrato - potrebbe provare ad imbastire una trattativa con lo United per riportarlo il classe 2001 in Italia.Tra i profili nostrani, in cima alla lista bianconera c'è anche un calciatore che il bianconero lo veste già, ma è quello dell'Udinese. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, profilo molto gradito all'ambiente zebrato, ma c'è la consapevolezza che trattare con l'Udinese non sarà un esercizio affatto semplice.Jonathan David lascerà il Lille il prossimo giugno a parametro zero e la Juventus è ovviamente tra le pretendenti per strappare il sì dell'attaccante canadese, anche se la Premier League rappresenta un elemento che può letteralmente sbaragliare la concorrenza. Su Beto, invece, potrebbe configurarsi lo stesso scenario di Zirkzee: l'ex Udinese rappresenta uno dei profili ideali per gennaio e, complice un'avventura non proprio positiva all'Everton, un suo ritorno in A è un'opzione da prendere in estrema considerazione per provare a rimpolpare l'attacco bianconero.





