Zirkzee-Juventus: c'è possibilità?

L'inizio di Joshuaal Manchester United non è stato dei più promettenti. Dopo una stagione eccezionale in cui ha contribuito a riportare il Bologna in Europa, l'attaccante olandese è approdato a Old Trafford per una cifra significativa di 40 milioni di euro. Tuttavia, l'addio del tecnico Erik ten Hag ha svelato alcuni retroscena, riportati dal Sun, che puntano il dito proprio suLe prestazioni del giovane attaccante olandese sono state deludenti, con un solo gol nelle sue prime dieci apparizioni in Premier League, ben al di sotto delle aspettative. Il tabloid britannico è stato particolarmente critico, definendolo "belly flop" - un termine sprezzante che lo descrive come un “bidone sovrappeso.”Secondo il Sun,. Il suo acquisto, infatti, sarebbe stato imposto dalla nuova dirigenza dell'Ineos, che lo avrebbe considerato un investimento dal buon rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, il tabloid aggiunge che il giocatore non è ancora riuscito a raggiungere una condizione atletica ottimale, e ciò sta compromettendo il suo impatto in campo.Con l'uscita di scena di ten Hag, l'arrivo di Ruben Amorim potrebbe segnare una svolta. Tuttavia, il tecnico portoghese si trova già davanti a una sfida. Secondo Sky Sports, lo spogliatoio dello United avrebbe richiesto la presenza di Ruud Van Nistelrooy nello staff tecnico: una figura iconica del club e attuale allenatore ad interim. Amorim, però, sembra deciso a portare il proprio staff, con cui ha sempre lavorato dai tempi del Casa Pia: “Lavoro con lo stesso team da sempre, e ho posto la loro presenza come condizione per il mio arrivo,” ha spiegato recentemente. Resta incerto, quindi, il futuro di Van Nistelrooy, che gode comunque del forte sostegno sia dei giocatori che della dirigenza.E' ancora presto per capire se ci potrà essere davvero una chance di vedere Zirkzee alla Juve. Quel che è certo, comunque, è che i bianconeri valuteranno un'opzione in attacco solo dopo aver avuto un'idea più chiara delle condizioni di Arek Milik. Con la possibile uscita di scena del polacco, a quel punto il nome dell'olandese potrebbe diventare davvero concreto.