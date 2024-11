Edon, ala destra del Lille, è stato protagonista martedì con l’assist decisivo per Jonathan David nel pareggio 1-1 contro la Juventus. In un'intervista esclusiva con gianlucadimarzio.com, il giocatore si è aperto sul suo apprezzamento per il calcio italiano e, in particolare, per il Milan. "Mi piace il calcio italiano, seguo sempre le squadre principali come il Milan e guardo anche le partite della Juve," ha raccontato Zhegrova. L’ala kosovara ha poi rivelato la passione diffusa per la Serie A nel suo paese: "In Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Inter e Juve." Alla domanda su un futuro possibile nel campionato italiano, Zhegrova ha lasciato spazio all’immaginazione: "Io in Serie A un giorno? Perché no? Mi piace tanto il Milan, I like Milan."