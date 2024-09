La Juventus di Thiago Motta esce con un altro clean sheet dal big match contro il Napoli del grande ex Antonio Conte. Terzo pareggio di fila per i bianconeri, che escono imbattuti. La Vecchia Signora però deve anche ringraziare Di Gregorio, che si è reso protagonista di una parata fondamentale e di grande livello. Ai microfoni di Sky Sport Walter Zenga ha proprio parlato di questo intervento. Di seguito le sue parole.ZENGA - "La parata di Di Gregorio è da portiere top perché esce veloce e in diversi saltano davanti. Ha un riflesso importante".