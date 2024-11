A Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha parlato della Juventus e di Thiago Motta: "Io l’ho visto un anno e mezzo, lo dico con attenzione perché penso abbia grandi numeri. Però non ho visto questo grande calcio. Forse in alcuni momenti, ma così lo puoi vedere da tutti gli allenatori di grandi squadre. Tutti pressano alto: voglio chiarire che non è polemica, a me piacciono tante cose, però questo calcio lo vedo anche altrove". Dubbi quindi per Zazzaroni sulla nuova Juventus guidata dal tecnico italo brasiliano.