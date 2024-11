Le parole di Ivana Tutti Convocati sono state piuttosto nette e schiette riguardo alla sfida tra. Il giornalista ha sottolineato la difficoltà per i bianconeri di fare punti a San Siro, considerando che il Milan è attualmente la seconda squadra più forte d'Italia in termini di qualità. Zazzaroni ha poi aggiunto che, a suo avviso, non c’è nemmeno un confronto diretto tra le due formazioni, affermando che il Milan è nettamente superiore alla Juventus, sia per forza che per completezza di squadra. Un'analisi che mette in evidenza la differenza tra i due club in questo momento della stagione.LE PAROLE - "La domanda per questo weekend è la Juve riuscirà a fare punti a San Siro contro la seconda squadra più forte d'Italia a livello qualitativo? Per me non c'è partita tra Juve e Milan, il Milan è molto più forte e completo".