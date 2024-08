"Il miglior mercato? L'ha fatto il Napoli". Cosìa TMW Radio.“Per me il calciomercato migliore lo ha fatto il Napoli. La Juventus ha speso tanto e fatto bene ma il terzetto Neres-Lukaku-Kvaratskhelia più Buongiorno e McTominay è un mercato alla Conte. La Juventus ha speso tanto per me pagando Koopmeiners, che è un ottimo calciatore, e prendendo Douglas Luiz, che penso sia troppo lento. Davanti hanno un solo centravanti. C’è qualcosa che non mi convince nei bianconeri”.“Lui è felicissimo. Il suo sogno era la Premier League. Quando era stato avvicinato alla Roma lui aveva dichiarato di volere, in Italia, solo Inter o Milan. Ha coronato, però, davvero un suo sogno che è quello di giocare in Inghilterra. Per me ha un potenziale importante e se impara ad allenarsi con gli altri può diventare un giocatore davvero importante”.