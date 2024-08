Sulle colonne de Il Corriere dello Sportcommenta le dinamiche del mercato in Serie A con particolare riferimento alle scelte diper la- in primis l'esclusione di- e di Giovanni Manna per il Napoli: "S'erano fatti la Ferrari spendendo una fortuna e dopo uno o più anni stanno tentando l'impossibile per disfarsene: non possono più permettersela, però non trovano qualcuno disposto a pagarla nemmeno la metà. Non resta che la soluzione del comodato gratuito oppure il prestito al conoscente che ha certamente i soldi per il pieno. Per ritrovare un minimo di equilibrio si percorrono tutte le strade e adottano tutte le strategie: si passa così dalla gestione ipermuscolare e rischiosa di Giuntoli, che ha messo fuori rosa nove giocatori ma non dite che lo sono perché non gradisce, a quella attendista e un filo spazientita di Giovanni Manna che si è ritrovato tra le mani il contrattone con clausolona di Victor Osimhen e non riesce a liberarsene per fare spazio a Lukaku…".