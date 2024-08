Intervenuto a "Pressing", Ivanha delineato l'obiettivo stagionale dellasotto la guida di, sottolineando le aspettative e le ambizioni del club per la stagione in corso."La Juventus ha cambiato tanto e nessuno le può chiedere di vincere lo scudetto ma deve vincere nel giro di pochi anni. Deve arrivare seconda e vincere la coppa Italia, se ci riesce ha fatto meglio di Allegri. Thiago Motta non è ancora un grande allenatore ma lo può diventare. Allegri mise 20 giocatori della Next Gen, quindi calma".