, tra poco più di un mese, tornerà ad essere protagonista sul palcoscenico della. Il classe 1999, infatti, dopo aver speso una stagione in chiaroscuro all'Aston Villa, è pronto per tornare a fare la voce grossa in Italia dopo aver sposato il progetto. I nerazzurri, che l'hanno acquistato dal Galatasaray con la formula del prestito con obbligo di rsicatto, hanno ufficializzato il suo ingaggio da una manciata di giorni. Un innesto che va sicuramente a potenziare il pacchetto offensivo in dotazione a. Ed è stato proprio il tecnico della Dea a confidare, sule colonne del Corriere dello Sport, come dietro all'arrivo a Bergamo di Zaniolo ci sia stato il suggerimento di una vecchia conoscenza della Juve:"Un giorno telefona Borriello e mi fa: “Mister, ho un giocatore che vuole venire da lei, uno forte, una bestia”. E io: Marco, chi è? “Zaniolo”. Bravo, mi piace. Ne ho parlato con D’Amico, poi con Percassi, questo ragazzo mi interessa, ed è arrivato".