ha parlato in conferenza stampa all'anti vigilia del match contro la Juventus: "è una squadra molto dinamica in fase di costruzione che lascia pochi punti di riferimento, sono molto intercambiabili, portano i terzini a fare i mediani, destabilizzano il tuo piano tattico, noi dobbiamo ragionare sul nostro modo di difendere, è una partita in cui sicuramente non possiamo concedere spazio, le distanze saranno fondamentali."GRANDE SQUADRA - "Quello a cui secondo me bisogna stare attenti sono gli alti e bassi che si rischia di avere, abbiamo avuto un'esperienza negativa e una straordinariamente positiva, ci devono servire per crescere dal punto di vista tecnico e tattico. Il morale è giusto che sia alto ma bisogna continuare ad avere un tasso alto anche di umiltà