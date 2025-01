Zambrotta: 'Il problema di Koopmeiners è questo'

Getty Images

L'ex giocatore della Juventus, Gianluca Zambrotta, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove si sofferma sulla stagione dispiegando quale sia il problema per l'olandese: "L’ho visto in crescita contro il Milan. Il problema è il continuo paragone tra il Koop juventino e quello dell’Atalanta, un contesto differente. Il valore dell’olandese non si discute. Più la Juve troverà continuità e più la qualità di Koopmeiners emergerà"."Parliamo di un giocatore cresciuto tantissimo, punto fisso della Nazionale e che può ricoprire più ruoli. Ma nessuno può considerarsi intoccabile a queste cifre. Se il City dovesse arrivare a tanto, risulta difficile pensare che non possa andare via. A quel punto però la Juve avrà maggiori risorse per rinforzarsi".