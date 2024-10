Youth League, Lipsia-Juventus: le FORMAZIONI UFFICIALI

Dickes

Koß

Schuldes

Norbye

Voufack

Weißbach

Sakar

Klapija

Gebel

Jatta

Ramsak

Radu

Martinez

Bassino

Montero

Ventre

Ripani

Florea

Pagnucco

Crapisto

Vacca

Pugno

Seconda giornata di Youth League per la Juventus di Francesco Magnanelli. I bianconeri affronteranno il Lipsia di Sebastian Heidinger in trasferta allo Stadion am Cottaweg e il fischio d'inizio è previsto. Dopo la vittoria per 1-0 contro il PSV grazie al gol di, la Juve cercherà continuità anche contro i tedeschi nella prima trasferta stagionale. I padroni di casa, invece, sono a caccia del primo successo europeo dopo il ko esterno per 4-0 contro i pari età dell'Atletico Madrid.A disposizione: Lottes, Heyer, Damala, Schoßller, Bulland, Masanka Bungi, Boog, Walther, Neumann.A disposizione: Zelezny, Boufandar, Verde, Biliboc, Scienza, Finocchiaro, Grelaud, Ngana, Lopez Comellas.47' -La Juventus va in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Alessio Vacca all'ottavo minuto45' - Annunciati due minuti di recupero45' -Errore difensivo del Lipsia, raccoglie il pallone Vacca che calcia subito in porta, ma questa volta Dickes respinge40' - La conclusione dalla distanza di Sakar si spegne lontana dai pali difesi da Radu36' - Secondo cartellino giallo per i bianconeri: Ripani ferma con un fallo il tentativo del Lipsia31' - Primo ammonito anche per la Juventus: Crapisto commette un intervento falloso nel tentativo di recuperare un pallone28' - Ci provano ancora i tedeschi con il primo corner, ma Radu allontana con i pugni23' - Si fa vedere davanti il Lipsia con il colpo di testa di Ramsak, ma Radu è bravo a respingere19' - Primo giallo del match: Norbye commette fallo su Ripani, che guadagna un buon calcio di punizione17' - Ci prova ancora la Juve con Montero ma viene anticipato: primo angolo per i bianconeri8' -Ripartenza perfetta della Juve con un recupero di Ripani bravo a trovare Pugno, che serve l'assist per il tiro vincente di Vacca all'angolino. Nulla da fare per Dickes2' - Ci prova già il Lipsia con la punizione di Jatta, ma Radu si fa trovare pronto1' - Fischio d'inizio! Comincia Lipsia-Juventus, valida per la seconda giornata di Youth League