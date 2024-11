La partita

0-0 tra Juventus e Lille in Youth League. I bianconeri non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica, portando a casa solo un punto. Ora salgono a 7 lunghezze in classifica.Nel corso dei primi minuti, la Juve cerca qualche spazio per rendersi pericolosa in attacco. Al 15', Vacca si smarca bene e prova un tiro, ma Merzouk, portiere del Lille, è attento e blocca senza difficoltà. Il Lille, dal canto suo, risponde con qualche tentativo offensivo, ma manca di precisione. Al 16', un tiro di Nagera finisce alto sopra la traversa, senza impensierire Zelezny.La partita rimane equilibrata e nervosa. Al 21', Ripani ci prova per la Juve, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Dopo una fase di gioco bloccata, arriva un episodio chiave: al 37' Nagera del Lille viene espulso per una reazione su Vacca, lasciando i francesi in dieci uomini e dando ai bianconeri un vantaggio numerico.Approfittando della superiorità, la Juventus cerca di alzare il ritmo, e al 42' Ventre esplode un potente destro, ma la palla si alza oltre la traversa. La prima metà si chiude senza reti, ma con la Juventus che prova a sfruttare l’uomo in più per prendere l'iniziativa.Con l'inizio del secondo tempo, i bianconeri tentano di spingere maggiormente. Al 47', si nota il loro tentativo di alzare il baricentro, ma il Lille, nonostante l'inferiorità numerica, si difende compatto e prova a colpire in ripartenza. Al 50', Akale ci prova con un tiro da fuori area, ma il pallone finisce lontano dallo specchio.La Juventus fatica a trovare spazi. La partita sembra rallentare, con entrambe le squadre che abbassano i ritmi, cercando di gestire il possesso palla. Al 63', però, i bianconeri hanno una grande occasione: Pagnucco riceve palla e serve Ripani, che però calcia alto sopra la traversa. Poco prima, Ripani aveva tentato una conclusione dalla distanza, ma anche in quell'occasione aveva mancato di precisione.