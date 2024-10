, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha risposto anche alla domanda sul paragone tra lui e Vlahovic con Del Piero e Trezeguet: "Io e Dusan siamo amici e ci intendiamo molto bene. Certo, sarebbe bello fare come loro".Suil classe 2005 turco ha poi aggiunto: ""Per me lui è sempre stato una leggenda, quando ho segnato a Frosinone ho ricevuto in regalo il suo asciugamano e da lì è nato un bel rapporto. Sono felice di poter parlare con lui, mi dà consigli e mi aiuta a crescere"."Ho un buon rapporto con tutti, in particolare con Rouhi, Mbangula, McKennie, Gatti e Perin. Mattia è uno dei più esperti e mi aiuta tanto, così come Danilo e Vlahovic".