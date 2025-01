Yildiz verso la panchina in Brugge-Juventus: problemi fisici o scelta tecnica?

Perché Yildiz non gioca contro il Brugge

Tra i cambi cheè orientato a fare per la sfida contro il Brugge rispetto alla gara con il Milan c'è anche quello di Kenan Yildiz. Il classe 2005 turco infatti dovrebbe partire dalla panchina nel match di Champions League. Ma perché il tecnico va verso questa soluzione?contro i rossoneri era uscito all'intervallo per un fastidio all'adduttore. Il giocatore però non ha riportato problemi seri e infatti si è allenato con la squadra alla vigilia ed è stato convocato. In conferenza stampa Thiago Motta non ha dato indicazioni sulla presenza di Kenan o l'esclusione dai titolari. Al suo posto però si candida per giocare Weah. Yildiz sta bene ma visto anche che è uscito acciaccato dall'ultima partita, Thiago Motta ha deciso di farlo riposare almeno inizialmente. Potrà però subentrare a gara in corso.