Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei 2024/25 con almeno tre goal all'attivo solo Lamine Yamal (luglio 2007) è più giovane di(maggio 2005); dovesse segnare oggi contro il, l'attaccante turco dellasupererebbe le cinque reti in bianconero in Serie A all’età di 19 anni e 203 giorni, diventando il settimo giocatore più giovane a riuscirci con i bianconeri nella competizione (all’ottavo posto c'è Alessandro Del Piero a 19 anni e 313 giorni).In caso di goal, inoltre, Yildiz diventerebbe il secondo più piccolo marcatore di nazionalità sportiva non italiana a trovare la rete in una sfida tra Juventus e Milan in Serie A (davanti Alexandre Pato, con 19 anni e 103 giorni), mentre(sabato 16 anni e 258 giorni) con una rete diventerebbe il più giovane in assoluto a segnare contro la Vecchia Signora nella competizione (superando Giorgio De Giorgis a 17 anni e 21 giorni con la Sampdoria nel 1974).