I numeri della sua partita

46 palloni giocati

21 passaggi completati su 24

1 palo

Nessun goal messo a referto, di fatto ad una settimana di distanza dalla sua prima doppietta in, ma tanta, tanta qualità al servizio della. La squadra disbanca 2-0 il Bluenergy Stadium e, in un certo senso, lo deve soprattutto alla bella prova di. Dopo due partite da subentrato, il numero 10 è tornato a recitare un ruolo da protagonista giocando dal primo minuto. E' stato infatti lui ad avviare l'azione che ha portato al primo goal, chiudendo il triangolo con Thuram che poi è andato alla conclusione dalla quale è scaturita l'autorete di Okoye. Prima dell'intervallo è stato ancora il gioiello turco a colpire il palo prima della ribattuta vincente di Savona. Nel finale di gara, dopo l'uscita di Vlahovic, Kenan è stato anche schierato in qualità di centravanti. Un esperimento che potrà tornare comodo per il futuro.





