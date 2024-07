Kenan Yildiz sta per cominciare la nuova stagione; il talento turco infatti, dopo gli impegni con la nazionale ad Euro2024, tornerà ad allenarsi con la Juventus nei prossimi giorni. Sarà uno degli ultimi bianconeri a mettersi a disposizione di Thiago Motta. Intanto, il classe 2005 scalda i motori pubblicando un video del suo allenamento sui social."Tutto pronto per la stagione 2024/2025" scrive Yildiz su Instagram mentre mostra il video in cui si allena in palestra. Kenan vuole farsi trovare subito pronto per la prossima stagione che per lui sarà molto importante per prendersi definitivamente il palcoscenico e un posto da titolare nella Juventus. Thiago Motta ne ha parlato molto bene nelle ultime dichiarazioni e non vede l'ora di poterlo allenare.