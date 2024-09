La missione di Yildiz

La stagione di Kenan Yildiz con la maglia (numero 10) della Juventus è partita con il piede giusto. Contro il Como - con destinatario Weah - e contro il Verona - con tanto di gentile omaggio per Vlahovic - sono arrivatii primi due assist della sua annata 2024/25. Schierato da Thiago Motta da autentico 'sottopunta' nel corso delle prime tre uscite stagionali bianconere, il gioiello turco ha regalato sprazzi di un talento purissimo, chiamato quest'anno alla definitiva consacrazione. Per farlo, il classe 2005 punta a trovare anche il primo guizzo personale di questa sua seconda stagione in maglia Juve ma - complice la sosta nazionali - proverà a griffare il primo goal 24/25 con la maglia della Turchia.Questa sera Yildiz scenderà in campo in Galles dove la sua Turchia inizierà il proprio percorso in Nations League. Quale migliore occasione, dunque, per provare a sbloccare la casella dei goal, prima di farlo anche in maglia bianconera, magari già a partire dalla sfida contro l'Empoli in programma sabato 14 settembre. Manca un tassello, dunque, in questa prima parte di stagione dove Kenan è stato proiettato a uomo simbolo del progetto Juve. Come sottolineato da Tuttosport, il 10 bianconero gode della fiducia totale di Thiago Motta ed è ormai l'idolo incontrastato del popolo zebrato. Serve ora un goal, per fare in modo che sia il primo di una lunga serie. Il primo sigillo dell'anno con la Turchia per poi non fermarsi più. Nemmeno con la Juventus.





